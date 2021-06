13MP + 2MP Camera 6000mAh Battery and up to 4GB RAM Featured Realme Narzo 30A on Flipkart With Discount: Flipkart पर Realme Phones पर सेल चल रही है। इस सेल का आज यानी 8 जून आखिरी दिन है। सेल में Citi Bank कार्ड के इस्तेमाल पर अतिरिक्त Discount के साथ-साथ कई दमदार ऑफर मिल रहे हैं। अगर आप कम बजट में एक दमदार फोन खरीने की योजना बना रहे हैं, तो आप Realme Narzo 30A को खरीद सकते हैं। यह फोन 13MP कैमरा, 6000mAh बैटरी और 4GB RAM / 3GB RAM विकल्प के साथ आता है। आइए जानते हैं इस पर मिल रहे ऑफर की डिटेल्स।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: June 8, 2021 8:55 AM IST