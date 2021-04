13MP + 8MP + 5MP + 2MP Camera 4GB RAM and 5000mAh Featured Poco M2 Reloaded First Sale Via Flipkart With EMI and Discount Offer: Poco M2 Reloaded स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो गया है। यह स्मार्टफोन पिछले साल लॉन्च हुए Poco M2 का लो-स्पेसिफिकेशन्स वाला वर्जन है। इस फोन को कंपनी Poco M2 के किफायती वर्जन के रूप में लॉन्च किया है। स्मार्टफोन की कीमत 10 हजार रुपये से कम है और इसमें 13MP + 8MP + 5MP + 2MP कैमरा, 5000mAh बैटरी, Android 10 और 4GB RAM जैसे फीचर मिलते हैं। आइए जानते हैं इसकी खास बातें...

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Last updated on: April 21, 2021 1:32 PM IST