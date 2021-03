13MP Camera 32GB Stoarge 5000mAh Battery Featured Gionee Max Mobile Under Rs 5000 in Flipkart Sale with EMI Offer: Flipkart Sale में कई स्मार्टफोन पर आकर्षक ऑफर मिल रहे हैं। यदि आपका बजट 5 हजार रुपये का है और एक नया स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो GIONEE Max अच्छा विकल्प हो सकता है। स्मार्टफोन 13MP कैमरा, 5000mAh की बैटरी के साथ आता है। आइए जानते हैं इस स्मार्टफोन पर मिल रहे Discount Offer और इसके फीचर्स के बारे में...

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: March 24, 2021 12:03 PM IST