144Hz Display 64MP camera 5080mAh battey 67W fast charging MediaTek Dimensity 8100 featured Redmi K50i 5G launched in India see first look: Redmi K50i 5G फोन को भारत में लॉन्च कर दिया गया है, जो कि कई शानदार फीचर्स से लैस है। इस फोन में कंपनी ने 144Hz डिस्प्ले दिया है। तस्वीरों में देखें फोन का फर्स्ट लुक और जानें सभी फीचर्स।

Manisha



Published on: July 20, 2022 2:41 PM IST