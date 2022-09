15000mAh battery 6GB RAM 20MP Triple camera featured waterproof rugged phone Hotwav W10 Pro launched check first look price and features: रग्ड स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी Hotwav ने W10 सीरीज में एक और स्मार्टफोन W10 Pro फोन लॉन्च किया है। यह फोन 15,000mAh बैटरी के साथ आता है। फोन पानी और धूल से भी खराब नहीं होता है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: September 5, 2022 12:16 PM IST