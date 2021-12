150Km Range 60kmph top speed and 2 seater ultra compact electric car Toyota C+ Pod is smaller than tata nano check here all specification and design: Toyota की अल्ट्रा-कॉम्पेक्ट इलेक्ट्रिक कार Toyota C+ Pod अब जापान में इंडिविडुअल कस्टमर के लिए भी उपलब्ध है। इसे दिसंबर, 2020 में पेश किया गया था। इस इलेक्ट्रिक कार का उद्देश्य ऑटोमोबाइल कारों के बारे में लोगों के सोचने के तरीके को बदलना है। यह कार बेहद शानदार है। इस आर्टिकल में इस इलेक्ट्रिकार के फीचर्स और डिजाइन के बारे में डिटेल में बताया गया है।

Mona Dixit



Published on: December 26, 2021 12:36 PM IST