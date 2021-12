150Km रेंज, 85Kmph की टॉप स्पीड और 72V की बैटरी वाला One Moto Electa हुआ लॉन्च, जानिए क्या है कीमत और फीचर्स

150km Range 85Kmph Top Speed and 72V Battery Featured One Moto Electa Launch In India Price and Other details: ब्रिटिश ब्रांड One-Moto भारतीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्पेश में कदम रख रहा है। कंपनी ने अपना हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर Electa पेश कर दिया है। यह एक प्रीमियम स्कूटर है, जो 2 लाख रुपये (एक्स शोरूम) की कीमत पर आता है। आइए जानते हैं इसकी खास बातें।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: December 28, 2021 11:31 AM IST