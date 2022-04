150W UltraDart charging 12GB RAM 120Hz display 50MP camera featured Realme GT Neo 3 launched in India see first look with features and price: रियलमी जीटी नियो 3 स्मार्टफोन को भारत में लॉन्च कर दिया गया है। यह फोन दो वेरिएंट्स में पेश हुआ है, एक 150W UltraDart फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। वहीं, दूसरे वेरिएंट में 80W SuperDart फास्ट चार्जिंग मिलती है। इसके अलावा, भी कंपनी ने इस फोन में कई दमदार फीचर्स दिए हैं। आइए इस फोटो गैलेरी के जरिए देखते हैं फोन का फर्स्ट लुक और जानते हैं इसके फीचर्स व कीमत के बारे में।

Manisha



Published on: April 29, 2022 2:25 PM IST