165Hz display 16GB RAM Snapdragon 8 plus Gen 1 soc and 135W Fast charging speed featured Red Magic 7S series launched check first look check price specifications: गेमिंग स्मार्टफोन वाली Red Magic 7S सीरीज को आज लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें Red Magic 7S और Red Magic 7S Pro स्मार्टफोन शामिल हैं। यह दोनों फोन न केवल फीचर्स में बल्कि लुक में भी काफी तगड़े हैं। आइए तस्वीरों में देखें फोन का फर्स्ट लुक और स्पेसिफिकेशन।

Manisha



Published on: July 11, 2022 4:32 PM IST