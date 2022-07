16GB RAM 120Hz display 50MP camera Snapdragon 8 plus Gen 1 featured ASUS Zenfone 9 launched check first look with specifications: ASUS Zenfone 9 को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है। यह कंपनी का फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, जिसमें तगड़े फीचर्स दिए गए हैं। तस्वीरों में देखें फोन का फर्स्ट लुक और जानें फीचर्स।

Manisha



Published on: July 28, 2022 8:14 PM IST