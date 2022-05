16GB RAM 1TB Storage Triple 64MP Camera Curved display Snapdragon 8 Gen 1 chipset and under display front camera featured ZTE Axon 40 Ultra Launched Here is the first look and impression: ZTE Axon 40 Ultra फोन को चीन में लॉन्च किया गया है। यह दुनिया का पहला स्मार्टफोन है, जिसमें अंडर-डिस्प्ले कैमरा और Snapdragon 8 Gen 1 चिपसेट दिया गया है। आइए हम आपको इस फोन के बारे में बताते हैं।

Devesh Jha



@Deveshjhaa

@Deveshjhaa Published on: May 13, 2022 2:25 PM IST