16GB RAM, 512GB स्टोरेज, 32MP सेल्फी कैमरा, 4700mAh बैटरी और 80W फास्ट चार्जिंग के साथ Oppo Reno 9 Pro+ लॉन्च, तस्वीरों में देखें फर्स्ट लुक और जानें फीचर्स

16GB RAM 512GB storage 32MP selfie camera 4700mAh 80W Fast charging featured Oppo Reno 9 Pro plus first look check price specifications: लंबे इंतजार के बाद Oppo Reno 9 सीरीज को आज 24 नवंबर को लॉन्च कर दिया गया है। इस सीरीज में Oppo Reno 9, Oppo Reno 9 Pro और Oppo Reno 9 Pro+ स्मार्टफोन शामिल हैं। इस गैलेरी में देखें ओप्पो रेनो 9 प्रो प्लस स्मार्टफोन का फर्स्ट लुक।

Manisha



Published on: November 24, 2022 3:40 PM IST