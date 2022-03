180km range 125kmph top speed electric bike cyborg yoda cyborg Bob-e and Cyborg Gt 120 Price in india unveiled check all specification here: Ingnitron Motors ने अपने Cyborg Electric मोटरबाइक Yoda, GT 120 और Bob-e की कीमत का खुलासा कर दिया है। साथ ही कंपनी ने इनकी बुकिंग डेट की घोषणा भी कर दी है। कीमत, फीचर्स और बुकिंग की डिटेल के लिए नीचे पढ़ें।

Mona Dixit



Published on: March 4, 2022 3:32 PM IST