180Km तक रेंज, 3.97kWh बैटरी और 115Kmph की टॉप स्पीड वाले Ola S1 और S1 Pro की डिलीवरी शुरू, जानिए क्या है इनकी खासियत

180Km Range 3.97kWh Battery and up to 115Kmph Top speed Featured Ola S1 Pro and Ola S1 Deliveries Starts In India: Ola इलेक्ट्रिक ने इस महीने की शुरुआत में घोषणा की थी कि वह 15 दिसंबर से अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिलीवरी शुरू कर देंगे। 13 दिसंबर को कंपनी के सीईओ भावेश अग्रवाल ने ट्वीट कर जानकारी दी, 'गाड़ी निकल चुकी है' यानी डिलीवरी के लिए मॉडल्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से डिस्पैच हो गए हैं।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: December 15, 2021 10:49 AM IST