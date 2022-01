180Km रेंज, 105kmph तक टॉप स्पीड और 4kwh बैटरी वाली Tork Kratos और Kratos R इलेक्ट्रिक बाइक की बुकिंग शुरू, मात्र 999 रुपये में कर सकते हैं बुक

180km Range up to 105kmph top Speed 4KW Battery Featured Tork Kratos and Kratos R launched in india booking start check all feature and Price: पुणे आधारित इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्ट अप ने Tork Kratos और Kratos R लॉन्च कर दी है। इसकी बुकिंग आज यानी 26 जनवरी से शुरू हो गई है। इच्छुक ग्राहक 1000 रुपये से कम में इसे बुक कर सकते है। रेंज और टॉप स्पीड के ममाले में ये शानदार बाइक है। इनकी कीमत, फीचर्स और बुक करने का तरीका यहां से जानें।

Mona Dixit



Published on: January 26, 2022 2:19 PM IST