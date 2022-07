18GB RAM 165Hz Display Snapdragon 8 plus Gen 1 6000mAh battery featured Asus ROG Phone 6 Series launched in India check first look and specifications: आज दमदार गेमिंग स्मार्टफोन Asus ROG Phone 6 सीरीज भारत में लॉन्च हो गई है। इस सीरीज में दो फोन Asus ROG Phone 6 और Asus ROG Phone 6 Pro शामिल है, जिनमें लगभग एक-जैसे स्पेसिफिकेशन मिलते हैं। इस गैलेरी में देखें फोन का फर्स्ट लुक और जानें फुल स्पेसिफिकेशन व कीमत।

Manisha



Published on: July 5, 2022 8:08 PM IST