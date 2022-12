200W फास्ट चार्जिंग, 144Hz डिस्प्ले, 16GB RAM, 512GB स्टोरेज और 50MP कैमरा के साथ iQOO 11 Pro लॉन्च, तस्वीरों में देखें First Look

2000W Fast charging 144Hz Display 16GB RAM 512GB storage 50MP camera featured iQOO 11 Pro launched see first look and main features: iQOO 11 सीरीज को आज लॉन्च कर दिया गया है। इसमें iQOO 11 और iQOO 11 Pro डिवाइस शामिल हैं। iQOO 11 Pro इस सीरीज का प्रीमियम डिवाइस है, जिसमें 200W फास्ट चार्जिंग जैसे कई तगड़े फीचर्स दिए गए हैं। तस्वीरों में देखें फोन का फर्स्ट लुक और जानें फीचर्स।

Manisha



Published on: December 8, 2022 3:30 PM IST