200MP Camera 120W fast Charging 12GB RAM 256GB Storage Featured Redmi Note 12 Pro Plus 5G Launched in India here is First Look: रेडमी ने 200MP कैमरा वाला फोन भारतीय बाजार में लॉन्च किया है। Redmi Note 12 5G सीरीज के इस फोन में 120W फास्ट चार्जिंग, 12GB RAM और 256GB स्टोरेज जैसे धांसू फीचर्स मिलते हैं।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: January 5, 2023 3:43 PM IST