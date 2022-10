200MP Camera 12GB RAM 256GB storage 120W Fast charging speed featured Redmi Note 12 Pro plus first look check price specification details: रेडमी नोट 12 सीरीज को आज फाइनली लॉन्च कर दिया गया है। इस सीरीज में Redmi Note 12 Pro+ स्मार्टफोन भी शामिल है। इस फोन में 200MP का कैमरा दिया गया है। फोटो गैलेरी में देखें फोन का फर्स्ट लुक और जानें फीचर्स व कीमत।

Manisha



Published on: October 27, 2022 7:39 PM IST