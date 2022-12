200MP कैमरा, 180W फास्ट चार्जिंग, 8GB RAM वाले Infinix Zero Ultra 5G की पहली सेल, Flipkart पर मिल रहे जबरदस्त ऑफर्स

200MP camera 180W fast charging and 3D curved AMOLED Display 8GB RAM featured Infinix Zero Ultra 5G first Sale today on Flipkart: इनफिनिक्स के सबसे प्रीमियम स्मार्टफोन Zero Ultra 5G की पहली सेल आज यानी 25 दिसंबर को दिन के 12 बजे Flipkart पर आयोजित की जाएगी। 200MP कैमरा और 180W फास्ट चार्जिंग वाले इस फोन की खरीद पर अच्छा ऑफर मिल रहा है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: December 25, 2022 11:57 AM IST