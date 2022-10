200MP camera 180W fast charging and 3D curved AMOLED Display featured Infinix Zero Ultra 5G Launched here is first look: इनफीनिक्स ने अपना 200MP कैमरा वाला पहला फोन लॉन्च किया है। इस फोन में 180W फास्ट चार्जिंग और 3D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं। आइए, जानते हैं इस फोन के बारे में...

