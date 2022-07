2022 Ather 450X Electric Scooter launched with 146km range 3 7kWh battery pack and many other features check price: भारत के पॉपुलर EV ब्रांड Ather ने अपने 450X इलेक्ट्रिक स्कूटर का थर्ड जनरेशन मॉडल लॉन्च किया है। नया Ather 450X स्कूटर पावरफुल बैटरी, ज्यादा रेंज और बेहतर राइड मोड के साथ आता है। इसका मुकाबला Ola S1 Pro से होगा। आइए डिटेल में जानते हैं इसके बारे में...

Swati Jha



@Bi_Naari

@Bi_Naari Published on: July 19, 2022 6:32 PM IST