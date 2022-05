2022 Horwin SK3 electric scooter launched with 300 km range on single charge 90kmph top speed features and price details: इलेक्ट्रिक वीइकल ब्रांड, हॉरविन ने अपने SK3 इलेक्ट्रिक स्कूटर का 2022 वेरिएंट लॉन्च किया है। यह ई-स्कूटर लगभग 300 किलोमीटर की फुल बैटरी रेंज देने की क्षमता रखता है। इसके अलावा यह कई एडवांस फीचर्स के साथ आता है। यहां हम 2022 Horwin SK3 इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी रेंज, टॉप स्पीड, फीचर और कीमत के बारे में बता रहे हैं।

Published on: May 3, 2022 3:41 PM IST