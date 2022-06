2022 Hyundai Venue Facelift launched in India New Hyundai Venue price features engine interior ecterior details are here: नई 2022 Hyundai Venue फेसलिफ्ट भारत में लॉन्च हो गई है। अपडेटेड मॉडल लाइनअप 6 ट्रिम्स - E, S, S+, S (O), SX और SX (O) में आता है। इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर में कई बदलाव किए गए हैं।

Swati Jha



@Bi_Naari

@Bi_Naari Published on: June 16, 2022 1:39 PM IST