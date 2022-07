2022 Kia Seltos facelift revealed New Kia Seltos facelift launch expected soon in India Kia Seltos facelift pictures: किआ ने अपनी नई सेल्टॉस फेसलिफ्ट को पेश कर दिया है। इसके डिजाइन और फीचर्स कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसके बाद यह पहले से और शानदार दिखती है। आइए डिटेल में जानते हैं इस नई SUV के बारे में...

Swati Jha



@Bi_Naari

@Bi_Naari Published on: July 1, 2022 11:35 AM IST