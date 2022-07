2022 Maruti Suzuki Brezza launch New Brezza Price Brezza variant vise Price features and other details: नई मारुति ब्रेजा को भारत में लॉन्च कर दिया गया है। SUV को 4 ट्रिम के साथ खरीदा जा सकता है, जिनमें LXi, VXi, ZXi और ZXi+ ऑप्शन शामिल हैं। यहां हम आपको नई ब्रेजा के हर वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत और फीचर्स के बारे में बता रहे हैं।

@Bi_Naari Published on: July 1, 2022 1:44 PM IST