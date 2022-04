360-डिग्री पार्किंग Camera, 4 एयरबैग, नए कलर ऑप्शन और दमदार इंजन के साथ आई 2022 Maruti XL6, मिलेगा जबरदस्त माइलेज

2022 Maruti XL6 with 360-degree parking camera 4 airbags new color options and powerful engine check price and mileage:Maruti XL6 Facelift को भारत में कई नए फीचर्स और एक अपडेटेड पावरट्रेन के साथ लॉन्च किया गया है। अपडेटेड XL6 की ऑफिशियल बुकिंग इस महीने की शुरुआत में 11,000 रुपये के टोकन अमाउंट के साथ शुरू हुई थी। इच्छुक खरीदार नई XL6 को Nexa वेबसाइट या अथॉराइज्ड नेक्सा डीलरशिप के जरिए बुक कर सकते हैं। नई XL6 के डिजाइन, इंजन और कीमत की डिटेल नीचे दी गई है।

Swati Jha



Published on: April 21, 2022 4:09 PM IST