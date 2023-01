2023 MG Hector Facelift Pictures leaked India launch soon will get Indias biggest touchscreen: 2023 MG Hector जल्द ही भारतीय बाजार में लॉन्च होने वाली है। SUV देश में Mahindra XUV700 और Tata Safari जैसी SUVs से मुकाबला करेगी।

Swati Jha



@Swaatiijha

@Swaatiijha Published on: January 4, 2023 6:43 PM IST