256GB Storage up to 12GB RAM 5000mAH Battery Featured Infinix Note 10 Pro Realme GT Master Edition Realme GT NEO 2 and OPPO Reno6 Pro 5G on Discount on Flipkart: आजकल लोग फोन खरीदते समय उसके कई सारे फीचर्स पर ध्यान देते हैं, जिसमें से एक इंटरनल स्टोरेज है। इन दिनों कॉल करने के अलावा भी स्मार्टफोन का यूज कई चीजों के लिए किया जाता है। इस कारण इसमें अधिक इंटरनल स्टोरेज दिया जाता है। कई लोग 256GB इंटरनल स्टोरेज फोन खरीदने के इच्छुक होते हैं। हालांकि, ऐसा स्मार्टफोन थोड़े मंहगे होते हैं। अभी इन्हें सस्ते में खरीदा जा सकता है क्योंकि ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर डिस्काउंट के साथ अन्य कई ऑफर्स मिल रहे हैं। आज हमने यहां 256GB स्टोरेज वाले Infinix Note 10 Pro, Realme GT Master Edition, Realme GT NEO 2 और OPPO Reno6 Pro 5G फोन पर मिल रहे ऑफर्स के बारे में बताया है।

Mona Dixit



Published on: October 22, 2021 5:06 PM IST