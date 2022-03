25kmph top speed 160km range large boot Space 250W Motor Featured 2022 Crayon Envy launched in india check all features and price here: Crayon Motors ने 2022 Crayon Envy इलेक्ट्रिक स्कूटर भारत में लॉन्च कर दिया गया है। यह देश में कंपनी का दूसरा लो स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर है। इसे 65000 रुपये से कम में भारतीय बाजार में लॉन्च किया गया है। कंपनी इसे कई कलर ऑप्शन में लेकर आई है। इस नए इलेक्ट्रिक स्कूटर की रेंज, फीचर्स और कीमत सब कुछ जानने के लिए नीचे पढ़ें।

Mona Dixit



Last updated on: March 22, 2022 5:39 PM IST