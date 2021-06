2GB RAM 16GB Storage and Android TV 10 Featured Realme Smart TV 4K First Sale On Flipkart and Realme.com with discount: रियलमी ने पिछले महीने के आखिर में Realme Smart TV 4K लॉन्च किए हैं। इस सीरीज में कंपनी ने दो स्मार्ट टीवी पेश किए, जो 43-inch और 50-inch के स्क्रीन साइज में आता है। कंपनी ने टीवी के साथ-साथ Realme X7 Max 5G स्मार्टफोन भी लॉन्च किया था। टीवी की बात करें तो यह 2GB RAM और 16GB स्टोरेज के साथ आते हैं। यह टीवी Android TV 10 Os पर काम करते हैं। इसे रियमली और फ्लिपकार्ट से खरीदा जा सकता है। आइए जानते हैं इसकी कीमत और इस पर मिल रहे ऑफर की डिटेल्स।

@iabhishekmishr Published on: June 4, 2021 8:49 AM IST