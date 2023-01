3 cameras 5000mAh battery 32GB Storage featured Poco C50 First Sale on Flipkart check discount offers and specs: पोको के हाल में लॉन्च हुए सस्ते स्मार्टफोन Poco C50 की पहली सेल फ्लिपकार्ट पर 10 जनवरी को दिन के 12 बजे आयोजित की जाएगी। इस स्मार्टफोन की पहली सेल में अच्छा डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: January 8, 2023 7:14 PM IST