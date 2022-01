30W फास्ट चार्जिंग, 5000mAh बैटरी, 5 कैमरे वाले सस्ते फोन Micromax In Note 2 की हुई एंट्री, Realme, Redmi, Infinix को मिलेगी कड़ी चुनौती

30W Fast charging 5000mAh battery 48MP camera featured Micromax In Note 2 First Impressions review will take on Realme Xiaomi Redmi Infinix budget smartphone: देसी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Micromax ने अपने In Note 2 को भारतीय बाजार में उतारा है। यह फोन 30W फास्ट चार्जिंग, 5000mAh बैटरी, 48MP कैमरे समेत कई धांसू फीचर्स के साथ आता है। इसका सीधा मुकाबला Redmi, Realme, Infinix के लो बजट फोन से होगा।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: January 25, 2022 2:41 PM IST