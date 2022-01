30W fast charging smartphone Realme 8 4G with 5000mAh battery 64MP camera 8GB RAM discount offer on Flipkart buy under Rs 600 EMI check features: रियलमी 8 सीरीज के बेस मॉडल Realme 8 को ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart से खरीदने पर अच्छी डील मिल रही है। यह फोन 30W फास्ट चार्जिंग, 8GB तक RAM, 5000mAh बैटरी, 64MP कैमरे सपोर्ट के साथ आता है। फोन को 600 रुपये से कम की शुरुआती EMI पर घर ला सकते हैं।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: January 27, 2022 7:28 AM IST