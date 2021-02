32-inch Smart TV Under 15000 On EMI, Discount Offer in Flipkart Sale, iFFALCON TV, Philips TV, Nokia TV, Realme TV, Mi 4A PRO: अगर आप एक नई Smart TV खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो Flipkart पर चल रही Sale का लाभ उठा सकते हैं। Flipkart Grand Appliances Sale में कई प्रोडक्ट्स पर 70 फीसदी तक Discount और Offer मिल रहा है। यह सेल 11 फरवरी से शुरू हुई है और 15 फरवरी तक चलेगी। आइए जानते हैं इस सेल में कौन-कौन से टीवी आप डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं।

@iabhishekmishr Published on: February 12, 2021 10:05 AM IST