32MP Front 64MP Rear Camera 5G Support Dual Display Featured LG Wing On Amazon.in With Exchange Offer and EMI Option: Amazon पर इस वक्त कई स्मार्टफोन पर आकर्षक ऑफर मिल रहे हैं। इसमें Exchange Offer और No-Cost EMI समेत बैंक डिस्काउंट जैसे ऑफर्स शामिल हैं। यदि आप एक ऐसा स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, जो सबसे अलग हो तो LG Wing पर आप विचार कर सकते हैं। यह डिवाइस 8GB RAM, 32MP के फ्रंट कैमरा, 64MP के रियर मेन कैमरा और डुअल डिस्प्ले जैसे फीचर्स के साथ आता है। डिवाइस में 4000mAh की बैटरी लगी है। आइए जानते हैं इसके फीचर्स और ऑफर्स...

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: March 29, 2021 2:34 PM IST