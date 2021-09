32mp front camera 64mp rear camera 8GB RAM and 65W fast charging 5G phone OPPO Reno6 available with upto rs 3000 discount in Flipkart sale: Flipkart पर स्मार्टफोन कार्निवल सेल चल रही है। इस सेल में OPPO Reno6 5G पर बंपर Discount मिल रहा है। यह स्मार्टफोन 8GB RAM और 65W फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। आइए आपको Flipkart Sale में OPPO Reno6 पर मिल रहे Discount-Offers के बारे में बताते हैं।

Avanish Upadhyay



@ukavanish

@ukavanish Published on: September 3, 2021 8:22 PM IST