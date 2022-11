32MP सेल्फी, 50MP कैमरा, 80W फास्ट चार्जिंग और 128GB स्टोरेज वाले OPPO Reno8 5G पर धांसू ऑफर, मिल रहा 3000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट

32MP Selfie 50MP Camera 80W Fast Charging 128GB Storage feature OPPO Reno8 5G get rs 3000 discount on Flipkart Black Friday Sale here price offers Specifications: Flipkart ब्लैक फ्राइडे सेल का आज यानी 28 नवंबर को तीसरा दिन है। इस सेल में OPPO का शानदार स्मार्टफोन OPPO Reno8 5G उपलब्ध है, जिसपर बंपर डिस्काउंट से लेकर 20 हजार तक का एक्सचेंज ऑफर तक दिया जा रहा है। प्रमुख फीचर की बात करें, तो यह 5G फोन 50MP कैमरा, 4500mAh बैटरी और 128GB इंटरनल स्टोरेज जैसे धांसू फीचर के साथ आता है।

ajay verma



Published on: November 28, 2022 4:03 PM IST