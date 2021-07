32MP Selfie 64MP Primary Camera 8GB RAM 128GB Storage Featured 5G Phone Vivo V21e on Discount on Flipkart: आज ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर चल रही Vivo Carnival Sale का आखिरी दिन है। सेल खत्म होने से पहले वीवो के स्मार्टफोन खरीदकर अपके पास अपने पैसे बचाने का शानदार मौका है। 9 जुलाई को खत्म होने वाली इस सेल में वीवो के कई स्मार्टफोन्स पर छूट के साथ-साथ कई शानदार ऑफर्स मिल रहे हैं। इनमें हाल ही में लॉन्च हुआ Vivo V21e भी शामिल है। 8GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ-साथ दमदार बैटरी और शानदार कैमरा सेटअप वाले इस फोन को अभी फ्लिपकार्ट से खरीदने पर एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है। साथ ही ग्राहक इसे No Cost EMI पर भी खरीद सकते हैं। फोन की डिटेल नीचे से पढ़ें।

Mona Dixit



Published on: July 9, 2021 11:03 AM IST