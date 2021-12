33W Charging 4250mAh Battery 64MP Camera and up to 8GB RAM Featured Xiaomi 11 Lite NE 5G On Amazon With Discount: Amazon पर कई स्मार्टफोन पर आकर्षक ऑफर मिल रहा है। ऐसा ही एक फोन Xiaomi 11 Lite NE 5G है, जिसे आप Discount पर खरीद सकते हैं। हैंडसेट में 64MP का कैमरा, 8GB तक RAM और 4250mAh की बैटरी मिलती है। आइए जानते हैं इसकी खास बातें।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: December 24, 2021 8:41 AM IST