33W fast charging 5000mAh battery 50MP camera featured Realme 9i best offer on Flipkart Big Bachat Dhamaal sale check discount EMI and other deals: जनवरी में लॉन्च हुए Realme 9i की खरीद पर अच्छा ऑफर दिया जा रहा है। आज से शुरू हुए Flipkart Big Bachat Dhamaal Sale में इस 50MP कैमरे और 5000mAh बैटरी वाले फोन को सस्ते में खरीद सकते हैं। इसमें 33W फास्ट चार्जिंग जैसे फीचर भी मिलते हैं।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: February 3, 2022 8:22 AM IST