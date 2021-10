3500mAh battery 2GB RAM 32GB Storage Google Android Pragati OS featured JioPhone Next Launched Know how to book at Rs 1999: JioPhone Next भारत में लॉन्च हो गया है। Reliance Jio और Google के सहयोग से बने दुनिया के सबसे सस्ते स्मार्टफोन को 1,999 रुपये की कीमत में खरीदा जा सकता है। कंपनी ने इसकी प्राइसिंग के साथ चार तरह के फाइनेंशियल प्लान रिवील किए हैं। यूजर्स 1,999 रुपये का भुगतान करके इन चारों प्लान में से किसी एक का चुनाव करके दुनिया के इस सबसे सस्ते 4G स्मार्टफोन को खरीद सकते हैं।

