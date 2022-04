35kmph Top Speed 60km Range 120 preload capacity 12 inch Wheel Featured Freego F12 Electric Scooter launched check here all details and first look in photos: Freego ने एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर दिया है। Freego F12 इलेक्ट्रिक स्कूटर वाइड डेक, 12 इंच के एलॉय व्हील और अधिक पेलोड कैपेसिटी के साथ आता है। यह इलेक्ट्रिक स्कूटर 120 किलोग्राम तक का भार संभाल सकता है। इसकी रेंज, कीमत और सभी स्पेसिफिकेशन जानने के लिए नीचे पढ़ें।

Mona Dixit



Published on: April 5, 2022 10:14 AM IST