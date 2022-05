3GB RAM 4K HDR 10 Plus OLED Display Android TV 11 featured Xiaomi OLED Vision TV First Sale today check price features and offers: शाओमी के सबसे प्रीमियम OLED स्मार्ट टीवी की पहली सेल आज यानी 26 मई को दिन के 12 बजे आयोजित की जाएगी। इस स्मार्ट टीवी को कंपनी ने पिछले महीने की आखिर में Xiaomi 12 Pro के साथ लॉन्च किया था। कंपनी का दावा है कि यह भारत में लॉन्च होने वाला सबसे पतला स्मार्ट टीवी है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: May 26, 2022 8:56 AM IST