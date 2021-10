3kW Motor 70Kmph Top Speed and up to 160Km Range Featured eBikeGo Rugged Electric Bike Price Rs 85000 How to Pre-Book: eBikeGo ने सोमवार को जानकारी दी है कि उन्हें रगेड इलेक्ट्रिक बाइक के लिए 1 लाख से ज्यादा ऑर्डर मिले हैं। कंपनी ने इस बाइक को महज दो महीने पहले ही लॉन्च किया है। कंपनी ने इस बाइक को अब तक बनाई गई सबसे ताकतवर इलेक्ट्रिक बाइक बताया है। कंपनी आने वाले दिनों में देश के कई शहरों में अपनी पहुंच बनाने के लिए काम कर रही है। 3kW मोटर, 70Kmph की टॉप स्पीड और 160Km की रेंज वाली Rugged Bike काफी पसंद की जा रही है। आइए जानते हैं इसकी खास बातें।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Last updated on: October 26, 2021 4:46 PM IST