4 Cameras 5000mAh battery 6GB RAM featured Realme 9 5G bumper discount and Exchange offer up to Rs 12500 in Flipkart End of Season Sale: ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर चल रहे End of Season Sale में रियलमी के नए बजट 5G स्मार्टफोन की खरीद पर अच्छा ऑफर मिल रहा है। यह फोन 5000mAh की बैटरी, दमदार कैमरे और फीचर्सके साथ आता है। आइए, जानते हैं इसपर मिलने वाले ऑफर्स के बारे में।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: June 15, 2022 5:35 PM IST