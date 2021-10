4230mAh Battery up to 6GB RAM 128GB storage Fetaured Oppo A31 on EMI and Cashback offer on Flipkart: इन दिनों एक से एक अच्छे स्मार्टफोन भारतीय बाजार में मिल रहे हैं। किफायती दाम में भी कई अच्छे फोन हैं, जिसमें से एक OPPO A31 है। इस फोन में 6GB तक RAM के साथ 128GB तक स्टोरेज दिया गया है। फोन में 4 कैमरे दिए गए हैं। अभी इसे और भी सस्ते में खरीदने का मौका मिल रहा है। ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर कई सारे ऑफर्स मिल रहे हैं। फोन को 500 रुपये भी कम की मासिक किस्त पर घर ला सकते हैं। साथ ही इस पर कैशबैक ऑफर भी है। इस फोन को खरदीने से पहले इस पर मिल रहे ऑफर्स और स्पेसिफिकेशन के बारे में डिटेल में नीचे से जान लें।

Mona Dixit



Published on: October 1, 2021 9:49 AM IST