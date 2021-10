437km रेंज, 72kWh की बैटरी और 100kW DC फास्ट चार्जर सपोर्ट वाली MG ZS EV facelift है बेहद खास, सिर्फ 42 मिनट में हो जाती है फुल चार्ज

437KM Range 72kWh Battery and 100kW DC fast Charger Support Featured MG ZS EV Facelift can Full Charge In 42 Minutes: भारतीय बाजार के लिए MG ZS EV नाम नया नहीं है। पिछले साल मॉरिस गैराज ने भारत में इस कार को इलेक्ट्रॉनिक एसयूवी सेगमेंट में पेश किया था, जिसे इस साल की शुरुआत में एक अपडेट भी मिल चुका है। वहीं अंतरराष्ट्रीय बाजार में कंपनी ने पिछले हफ्ते इसका फेसलिफ्ट वर्जन MG ZS EV facelift लॉन्च किया है, जो बेहतर बैटरी सेटअप और कई बड़े बदलाव के साथ आता है। कार 72kWh तक की बैटरी, 437KM की रेंज और 100kW DC फास्ट चार्जर के साथ आती है। आइए जानते हैं इसकी खास बातें।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: October 14, 2021 3:59 PM IST