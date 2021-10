4450mAh Battery 44W Fast Charging and up to 12GB RAM + 256GB Storage Featured Vivo X70 Pro Sale Start on Flipkart With Flat Discount: Vivo ने हाल में ही अपनी X70 सीरीज को भारत में लॉन्च किया है। इस सीरीज के Vivo X70 Pro स्मार्टफोन की सेल आज से शुरू हो रही है। इसे आप Flipkart और Vivo ई-स्टोर से खरीद सकते हैं। अगर आप एक दमदार स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो यह फोन एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इस स्मार्टफोन में 4450mAh बैटरी, 44W फास्ट चार्जिंग और 32MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। आइए जानते हैं इस स्मार्टफोन की खास बातें और इस पर मिल रहे ऑफर्स की डिटेल।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: October 7, 2021 2:29 PM IST