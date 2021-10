12GB तक RAM, 256GB तक स्टोरेज और 4500mAh तक बैटरी वाले Oppo Reno Series के इन फोन्स पर मिल रहा 4000 रुपये तक का Discount, Flipkart से उठाएं कई Offers का लाभ

4500mah battery 12GB Ram and 256GB Storage Featured Oppo Reno Series phone OPPO Reno4 Pro Special Edition OPPO Reno5 Pro 5G OPPO Reno6 5G and OPPO Reno6 Pro 5G on Discount on Flipkart: Oppo की Reno सीरीज के तहत कई फोन्स आते हैं। इसके अच्छे मॉडल्स में OPPO Reno4 Pro Special Edition, OPPO Reno5 Pro 5G, OPPO Reno6 5G और OPPO Reno6 Pro 5G भी शामिल है। इन फोन्स में 12GB तक RAM के साथ 256GB तक इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। ये दमदार बैटरी और प्रोसेसर से लैस है। अभी इन फोन्स को खरीदने पर ग्राहकों को डिस्काउंट मिल रहा है। Flipkart अलग-अलग बैंक के कार्ड पर विभिन्न ऑफर्स दे रही है। हमने यहां इन फोन्स के दाम, सभी स्पेसिफिकेशन और ऑफर्स के बारे में बताया है।

Published on: October 25, 2021 3:22 PM IST